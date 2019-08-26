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İspanya’da savaş uçağının denize düşme anı kamerada
İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait saldırı uçağı, denize düştü. Pilot hayatını kaybetti. İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi saldırı uçağı, Murcia kentinin güneyindeki La Manga sahil bölgesine yakın bir yerde Akdeniz’e düştü....
DIŞ HABERLER 26.08.2019, 14:36
İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait saldırı uçağı, denize düştü. Pilot hayatını kaybetti.
İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi saldırı uçağı, Murcia kentinin güneyindeki La Manga sahil bölgesine yakın bir yerde Akdeniz’e düştü. Düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Uçağın denize düşme anları ise sahildeki turistler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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