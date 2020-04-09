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İspanya’da ölü sayısı 15 bin 238’e yükseldi
Korona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülkelerden İspanya'da ölü sayısı son 24 saatte 683 artarak 15 bin 238'e ulaştı.
DIŞ HABERLER 09.04.2020, 15:26 09.04.2020, 15:55 Murat Aydın
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Koronavirüsü'nün en çok can aldığı ikinci ülke olan İspanya’da salgının seyri yön değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 1 haftada dört gün boyunca düşüş eğilimine giren günlük ölü sayısı, 6 Nisan’da 637’ye kadar düşmüştü. Devamındaki iki gün yeniden artış gösteren can kayıpları, 7 Nisan’da 743 dün ise 757 olarak kayıtlara geçmişti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkedeki durumla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı. İspanya'da ölü sayısı son 24 saatte 15 bin 238'e ulaştı.
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