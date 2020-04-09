İspanya’da ölü sayısı 15 bin 238’e yükseldi

Koronavirüsü'nün en çok can aldığı ikinci ülke olan İspanya’da salgının seyri yön değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 1 haftada dört gün boyunca düşüş eğilimine giren günlük ölü sayısı, 6 Nisan’da 637’ye kadar düşmüştü. Devamındaki iki gün yeniden artış gösteren can kayıpları, 7 Nisan’da 743 dün ise 757 olarak kayıtlara geçmişti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkedeki durumla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı. İspanya'da ölü sayısı son 24 saatte 15 bin 238'e ulaştı.