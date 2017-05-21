İspanya’da muhalefet liderini seçiyor. İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) ülke genelindeki ve yurtdışı temsilciliklerindeki merkezlerde oy verme işlemi devam ederken parti yöneticileri seçimin sadece PSOE için değil İspanya için de öneminin altını çiziyor. Tahminler Endülüs özerk bölgesinin başkanı Susana Díaz’ın sandıktan birinci olarak çıkacağı yönünde. Kesin sonuçların bu akşam yerel saatle 23.30’da belli olması bekleniyor.

PSOE Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi genel sekreteri Luis Tudanca, oy kullandıktan hemen sonra bu seçimin sadece PSOE için değil, aynı zamanda İspanya’nın ve sosyal demokrasinin geleceği için de çok tarihi bir gün olduğunu söyledi. Seçimlerin, adının karıştığı yolsuzluk skandalları yüzünden zor günler geçiren Halk Partisi’nin büyük ortak olduğu azınlık hükümetinin geleceğini de yakından ilgilendirdiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Partinin genel sekreterliği için Endülüs özerk bölgesinin başkanı Susana Díaz, PSOE’nin eski genel sekreter Pedro Sánchez ve Bask ülkesinin eski başkanı Patxi López olmak üzere üç aday yarışıyor. Ancak seçimlerin favorileri Susana Díaz ve Pedro Sánchez. Tahminler ise sandıktan Susana Diaz’ın çıkacağı yönünde. Diaz, kendisine göre daha solda duran Sánchez’e göre parti kültürünü temsil ediyor.

188 bin seçmen oy kullanacak

187 bin 949 seçmen bugün ülke genelinde 2 bin 907, Avrupa'da 6 ve Amerika'da 11 sandıkta sabahın erken saatlerinden itibaren oy vermeye başladı. Parti yöneticilerine göre PSOE seçimlerini gün boyunca televizyonlardaki canlı yayınlardan 2 milyon, internet ve sosyal ağlar üzerinden ise 5 milyon kişinin takip etmesi bekleniyor.

Sonuçlar yerel saatle 21.00 den itibaren web sitesinde paylaşılmaya başlanacak. Kesin sonuçların ise yine yerel saatle 23.30’de belli olması bekleniyor.

İspanyol kamuoyu araştırma enstitüsü “Centro de Investigaciones Sociológicas” (Sosyoloji Araştırma Merkezi - CIS) Nisan 2017 araştırmasının sonuçlarına göre PSOE Haziran 2016’daki son genel seçimden bu yana yüzde 1.2 oy kaybetmiş ve oy oranı yüzde 19.9 olarak tahmin edilmişti.