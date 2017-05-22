İspanya’da muhalefet lider olarak Pedro Sanchez"i seçti

Filiz Yavuz / Madrid, 23 Mayıs ()- İspanya’da muhalefet liderini seçti. İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) genel sekreterliği için yapılan seçimden, partinin eski genel sekreteri Pedro Sanchez birinci olarak çıktı. Sanchez, liderliğinin son iki yılında partinin üst üste aldığı yenilgilerin ardından partililerin hedef tahtasına oturmuştu. Merkez kurul toplantısında seçim takvimi önerileri kabul edilmeyen Sanchez, Ekim 2016’da genel sekreterlik görevinden istifa etmişti.

Ülke genelinde kurulan 2 bin 907, Avrupa'da kurulan 6 ve Amerika'da kurulan 11 sandıktan Pedro Sanchez birinci çıktı. PSOE üyelerinin 74 binden fazlasına denk düşen yüzde 50,21’i Sanchez’den yana oy kullanırken PSOE Endülüs Özerk Bölgesi başkanı Susana Díaz oyların yüzde 39,94’ünü, Bask ülkesinin eski başkanı Patxi Lopez ise yüzde 9,85’ini aldı. Birinci Sanchez ve ikinci Diaz arasında 15 bin fark oluştu. Seçimin favorilerinden olan Diaz, beklenenden daha az oy aldı

Daha solda bir PSOE

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Sanchez, PSOE’yi sol bir parti yapacağını söyleyerek "Hepinizin, PSOE üyelerinin her birini genel sekreteri olacağım.” dedi. Sanchez, ülkenin gündeminden düşmeyen Halk Partisi’nin adının karıştığı yolsuzluk skandallarını da hatırlatarak "PSOE, Halk Partisi'nin yolsuzluklarını sonlandırmak için elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı. Yeni lider şöyle devam etti: "Bugün hiçbir şey sona ermiyor her şey daha yeni başlıyor. Yani bir (parti) organizasyon(u) isteyelim ve yapalım."

Sanchez’in seçimi kazandığı haberinin duyulması üzerine ise destekçileri sokaklara çıktı. Sanchez, uzun süre PSOE binasının önünden ayrılmayan destekçilerini balkondan selamladı.

PSOE'nin milletvekili olmayan ilk lideri olacak olan Sanchez özerk, daha solda, tutarlı ve güvenilir bir PSOE ve yeni bir sosyal demokrasi vaadetmişti.

Hükümetin kaderini etkileyebilir

İspanya basını ise PSOE’nin yeni genel sekreterinin sadece merkez solun geleceği için değil Halk Partisi’nin büyük ortak olduğu azınlık hükümetinin geleceğini de yakından ilgilendirdiğini vurguluyor. Çünkü Sanchez, önce genel sekreterliği döneminde parti içinde muhalif bir grubun karşı çıkmasına rağmen Halk Partisi lideri Mariano Rajoy’un kurmak istediği azınlık hükümetine destek vermemiş ve böylelikle ülkede 9 ay hükümet kurulamamıştı.

20 Aralık 2015 ve 26 Haziran 2016'da yapılan genel seçimlerde partinin oy oranı yüzde 22'ye kadar düşmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

////AMATÖR KAMERA/ SOSYAL MEDYA

Yeniden PSOE genel sekreterliğine seçilen Pedro Sanchez balkondan destekçilerini selamlıyor. PSOE bayrakları Alkışlar