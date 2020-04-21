İspanya’da Koronavirüs'ten Ölü sayısı 21 bin 282’ye yükseldi

Corona virüsü nedeniyle İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 430 arttı. Düne göre yükselen günlük can kaybı sonrası toplam ölü sayısı 21 bin 282'ye ulaştı.

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı Avrupa’da ikinci, dünyada ise üçüncü ülke olan İspanya’da, salgının seyri yavaşlasa da can almaya devam ediyor.

Dün 200 bin vaka sınırının aşıldığı ülkede son 24 saatteki veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Reuters’ın Sağlık Bakanlığı’ndan aktardığı bilgilere göre, günlük can kaybı sayısı düne göre artış gösterdi.

2 NİSAN’DA ZİRVE YAPTI

Dün 399 olarak kayıtlara geçen ölü sayısı bugün 430 olarak duyuruldu. Böylelikle ülke genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 21 bin 282’ye ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 200 bin 210’dan 204 bin 178’e yükseldi.

İspanya’da günlük can kaybı sayısı 2 Nisan’da 950’ye kadar çıkarak zirve yapmıştı. Başbakan Pedro Sanchez, ülkedeki kısıtlamaların 9 Mayıs’a kadar uzatılması için parlamentoda oylamaya gideceğini duyurmuştu.