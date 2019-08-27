İspanya’da dev hortum ve düşen yıldırım korkuttu

İspanya’da çıkan dev hortum ve bu esnada bölgeye düşen yıldırım paniğe neden oldu.

Dev hortum, İspanya’nın Malaga kentinde çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı hortumda yerleşim yerleri de hasar görmedi. Dev hortum, çok sayıda amatör kamera tarafından kaydedildi. Hortum sırasında bölgeye düşen yıldırım ise yürekleri ağza getirdi.

Geçtiğimiz gün Madrid’i dolu vurması ardından, yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.