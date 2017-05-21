İspanya yolsuzluğa karşı sokağa çıktı

Filiz Yavuz / Madrid, 20 Mayıs () - İspanya, Podemos (Yapabiliriz) Partisi'nin çağrısıyla ülkeyi sarsan yolsuzluk skandallarına karşı sokağa çıktı. Göstericilerin hedefinde iktidarın büyük ortağı sağ görüşlü Halk Partisi (PP) vardı. Ülkenin dört bir yanından başkent Madrid’e gelen göstericiler, adı yolsuzlukla anılan Halk Partisi’nin kurduğu azınlık hükümetinin düşürülmesini istedi. Yolsuzluk karşıtları sıklıkla “Halk Partisi bir çetedir”, “Halk Partisi artık defol" sloganları attı.

Ülkenin dört bir yanından sabahın erken saatlerinden itibaren otobüslerle yola çıkan göstericiler yerel saatle 18.00’de Puerta del Sol meydanında buluştu. "Yolsuzluğa ve şirketlere hizmet eden politikacılara hayır” demek için bir araya gelen göstericiler “Evet, yapabiliriz”, “Halk Partisi bir çetedir”, ‘Halk Partisi mafyadır”, “Rajoy defol”, “Halka Partisi artık defol" sloganları attı. Göstericiler “Çeteye karşı demokrasi” ve “Artık yeter” yazılı dövizler taşıdı. Yolsuluk karşıtı şarkıların söylendiği gösteride, Podemos’un yolsuzlukları hatırlatmak için yola çıkardığı “Çetebüs” adındaki otobüs de eylemdeydi. Sol meydanını dolduran yolsuzluk karşıtlarından Podemos’un, Rajoy’un kurduğu azınlık hükümetine karşı verdiği güvensizlik önergesine de destek geldi.

Sol meydanında kadın cinayetlerine karşı imza toplayan Işığı Gör (Ve La-Luz) derneği üyeleri ise kadınların kanını temsilen ellerinde kırmızı boyalarla eyleme katıldı. Kadınlar “Çete istiyorsanız kadın cinayetlerine bakın” dedi.

Güvensizlik önergesi

Unidos Podemos, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarından dolayı zor günler geçiren Halk Partisi’nin ileri gelenlerinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarından dolayı Başbakan Mariano Rajoy’un kurduğu azınlık hükümetinin düşürülmesini talebiyle güvensizlik önergesi vermişti. Ancak sosyal demokrat İspanya İşçi Partisi (PSOE) ve Yurttaşlar partisi önergeyi desteklemeyeceğini söylemişti. Önerge henüz oylanmadı fakat meclisteki 350 sandalyenin 67’sine sahip olan Unidos Podemos’un önerisinin diğer partilerin desteğini alamamasıdan dolayı reddedilmesi bekleniyor.

Başbakan da ifade verecek

Halk Partisi’nin ileri gelen pek çok üyesinin adının karıştığı birbiri ardına patlayan yolsuzluk skandallarından dolayı zor günler geçiriyor. Kamu şirketi Canal II Isabel’deki yolsuzluğa yönelik "Lezo" operasyonu kapsamında Halk Partisi eski Madrud eyalet valsi Ignacio Gonzalez, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Kredi kartı yolsuzluklarına odaklanan Gurtel davası kapsamında ise Halk Partisi’nin önde gelen isimlerinden eski IMF Başkanı Rodrigo Rato 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Başbakan Mariano Rajoy ise yine Gurtel davası kapsamında tanık olarak ifade vermeye çağrılmıştı. Rajoy, bir yolsuzluk davasından İspanya’da tanık olarak ifade veren ilk başbakan olacak. Podemos, Rajoy’u yolsuzluğa göz yummakla suçluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Madrid Puerta del Sol meydanı

-Podemos üyeleri yolsuzluğa karşı eylemde

-Dövizler, bayraklar ve balonlar

-Alkışlar

-Yolsuzluk karşıtı şarkılar