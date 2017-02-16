İspanya turizmde rekor kırdı

İspanya Turizm Bakanı Alvaro Nadal 2016 yılının turizm bilançosunu basına açıkladı. Bakan Nadal, İspanya tarihinde ilk defa 2016 yılının ilk 11 ayı içinde ülkeye 75,3 milyon turist ziyaretiyle yeni bir rekora imza attığını söyledi. Bakan Nadal "Hepimiz bu rekoru kırdığımız için sevinçliyiz. Bu rekoru önümüzdeki yıllarda korumamız için çalışacağız" diye konuştu. İspanya’ya en çok ziyaret eden turistlerin başında İngiltere 17 milyon, ikinci sırada komşusu Fransa 10,8 milyon ve üçüncü sırada Almanya 10,7 milyon turistle ilk üç sırada yer aldı. Sıralamayı Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri takip etti. İspanya ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm sektöründe, 2016 yılında ülkeye gelen turistler 77 milyar Euro bıraktı. Turistlerin İspanya’da en çok ziyaret ettiği tatil beldelerin başında Katalonya bölgesi 17 milyon, Balear adaları 12,9 milyon, Kanarya adaları 12 milyon turistle başı çekti. Tunus, Mısır, Türkiye, Yunanistan gibi turizm ülkelerinde terör, sosyal, siyasi krizler İspanya’nın yeni turist rekorunda büyük payı oldu.