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İspanya siber saldırılardan etkilenen onaltıncı ülke oldu

Dünya genelinde pek çok ülkeyi etkileyen siber saldırı kapsamında İspanya’da 1200 tane bilgisayar etkilendi. İspanya’nın adı saldırılardan en çok etkilenen ilk yirmi ülke arasında geçiyor. Enerji, Turizm ve Dijital Gündem Bakanlığına...

İspanya siber saldırılardan etkilenen onaltıncı ülke oldu
Dünya genelinde pek çok ülkeyi etkileyen siber saldırı kapsamında İspanya’da 1200 tane bilgisayar etkilendi. İspanya’nın adı saldırılardan en çok etkilenen ilk yirmi ülke arasında geçiyor.

Enerji, Turizm ve Dijital Gündem Bakanlığına bağlı Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü, cuma gününden bu güne kadar görülen siber saldırılardan ülkede 1200 bilgisayarın etkilendiğini açıkladı. WannaCrypt virüsünün üç farklı tipinin kullanıldığı saldırıların sonucunda İspanya, uluslararası siber saldırılardan etkilenen onaltıncı ülke oldu.

Telekomünikasyon şirketi Telefonica, elektrik şirketi Ibedrola, enerji şirketi Gas Natural ve pek çok banka saldırıların hedefi olmuştu. 

Cuma gününden bu yana 179 ülkede 230 bin bilgisayar saldırılardan etkilenmişti. Saldırıdan en çok etkilenen ülkeler Çin, Rusya, ABD ve İngiltere olarak saçıklanmıştı.

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