İspanya LGBTİ haklarında geriye gidiyor

İspanya lezbiyen, gay, biseksüel, transgender ve interseks (LGBTİ) bireylerin haklarını savunma konusunda her geçen yıl geriye gidiyor. Aktivistlere göre İspanya’nın bu yıl LGBTİ bireylerin haklarına en çok saygı duyan ülkeler sıralamasında dokuzunculuğa düşmesinin nedeni bu konuda "merkezi hükümetin harekete geçmemesi”. Ülke bu listede geçen yıl altıncı, 2011'de ise ikinci sırada yer alıyordu.

Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks Federasyonu (FELGTB) tarafından yayınlanan rapora göre İspanya LGBTİ haklarını en çok savunan ülkeler sıralamasında dokuzuncu sıraya düştü. Publico sitesinin haberine göre FELGTB başkanı Jesús Generelo, İspanya'nın gerilemesinin nedenin bu konuda "merkezi hükümetin harekete geçmemesi” olduğunu söyledi. Generelo, ülkenin hala ilk 10 içinde olmasını ise bazı özerk bölgelerin LGBTI haklarına dair özel mevzuatlar uygulamasına bağladı.

“İspanya olduğu yere saplandı"

İnsan Hakları Federasyonu sorumlusu Rubén López de merkezi hükümeti eleştirerek "Diğer Avrupa ülkeleri ilerlemeye devam ederken, İspanya hala LGBTİ bireylerin maruz kaldığı büyük insan hakları ihlallerini görmezden gelerek olduğu yere saplandı” diye konuştu.

Aktivistler, İspanya’yı LGBTİ haklarını tanıyan en gelişmiş ülkelerin arasına yerleştirecek LGBTİ Eşitlik Yasa tasarısının bir an önce işleme koyulmasını istiyor.

LGBTİ haklarını savunan ülkeler sıralamasında 2017 yılında birinci Malta olurken onu Norveç ve Birleşik Krallık izledi. Avrupa’da LGBTİ haklarına en az saygı duyan ülkeler ise Ermenistan, Rusya ve Azerbeycan oldu.

İlk kez 2010 yılında yapılan listede İspanya beşinci sıradaydı. 2011’de ikinciliğe yükselen İspanya, 2012'de üçüncü, 2015'te beşinci, 2016’da ise insan haklarını savunan ülkelere sıralamasında altıncı olmuştu.