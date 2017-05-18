İspanya büyükelçisi: “Venezuela'ya karşı uluslararası bir nefret kampanyası var"

İspanya ve Venezuela arasındaki kriz devam ederken bu kez de Venezuela’nın İspanya büyükelçisi Mario Isea açıklama yaptı. Isea, geçen hafta Venezuelalı Maduro karşıtı protestocuların büyükelçilik binasını ‘kuşattığını” hatırlatarak bu olayları "nefret suçuna teşvik" ve "görülmemiş seviyede şiddet" olarak tanımladı. Viyana Konvansiyonu’na göre elçilik binalarının uygun şekilde korunmak zorunda olduğunu belirten büyükelçi, Venezuela dışındaki çeşitli yerlerde diplomatik yetkililere karşı "uluslararası bir nefrete teşvik kampanyasının” başlatıldığını söyledi.

İspanya’nın başkenti Madrid'de basın toplantısı düzenleyen büyükelçi Mario Isea, büyükelçilik binasının protestocularca “kuşatılmasına" göz yumduğu için İspanya hükümetini suçladı. Isea, "görülmemiş seviyede şiddet" olarak tanımladığı olaylara göz yuman yetkililerin bu davranışlarıyla "Venezuela'daki şiddetin İspanya'ya ithal edilebileceğine" dair yanlış bir mesaj verdiklerini söyledi. Venezuela dışındaki çeşitli yerlerde diplomatik yetkililere karşı "faşizm" olarak tanımladığı bir "uluslararası bir nefrete teşvik kampanyasının" başladığını ifade eden Isea, Viyana Konvansiyonu’na göre elçilik binalarının uygun şekilde korunmak zorunda olduğunu vurguladı ve İspanyol kurumlarından "Herhangi bir (Venezuelalı) muhalifle otomatik olarak dayanışmaktan kaçınmalarını” istedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rojoy’un Maduro’yu eleştirdiği ve Venezuela sağ muhalefetini desteklediği biliniyor.

Ne olmuştu?

Madrid’de 12 Mayıs’ta Venezuela Büyükelçilik binasının bir parçası olan Kültürel Çeşitlilik Merkezi’nde Guarimba Kurbanları Komitesi temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantı sırasında yaklaşık 200 İspanya’da yaşayan Venezuelalı protestocu büyükelçiliğin önünde bir araya gelmişti. Başkan Maduro karşıtı göstericiler, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais’e göre 20.00'ye kadar büyükelçiliğin önünde bulunma izinleri olduğu halde 20.00’den sonra da dağılmamıştı. Guriamba Mağdurları Komitesi temsilcilerinin anlatımlarına göre ise hakaretler eden göstericiler büyükelçinin ve yanındaki heyetin dışarı çıkmasına izin vermemişti. Polis ise büyükelçiye olayları engellemek için binanın içinde kalmasını tavsiye etmişti.

Venezuela büyükelçisi Mario Isea, Venezuela Televizyonu’na telefonla bağlanarak durumu "Madrid'de konsolosluğun bir bölümünde, başka ülkelerin diplomatik temsilcileriyle birlikte bir büyükelçi alıkondu” şeklinde aktarmıştı. Bunun üzerine Venezuela Dış İşleri Bakanı Delcy Rodriguez İspanya hükümetini Venezuelalı diplomatların can güvenliğini sağlamaya çağırmıştı. İspanya hükümet sözcüsü Íñigo Mendez de Vigo ise Venezuela heyetinin alıkonduğunu yalanlamış ve etrafı göstericilerle çevrili binada heyetin kendisinin kalmak istediklerini savunarak “Eğer çıkmak isteselerdi polis güvenli çıkışlarını sağlardı” demişti. Başkan Maduro, olaydan iki gün sonra Venezuela’nın İspanya Büyükelçisine yapılan “saldırıya” izin verdiği gerekçesiyle İspanya Başbakan’ı Mariano Rajoy’u korkaklıkla suçlamıştı.

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