İspanya başbakanı Katalonya bağımsızlık referandumuyla ilgili: “İstemiyorum, inanmıyorum, olmayacak"

Filiz Yavuz / Madrid, 28 Mayıs ()- İspanya ile Katalonya arasındaki bağımsızlık geriliminde İspanya başbakanı Mariano Rajoy geri adım atmıyor. Katalonya Özerk Yönetimi başkanı Carles Puigdemont’un bağımsızllık referandumu için müzakere önerisini reddeden Katalonya’nın başkenti Barselona’da konuştu: "İstemiyorum, inanmıyorum ve benim başkanlığım sırasında olmayacak."

Başbakan Rajoy Barselona’daki 33. Ekonomi Çember toplantısının kapanış bölümünde konuştu ve " referandum gibi politik bir operasyona izin vermeyeceğini" yineledi. Rajoy Katalonya’nın bağımsızlığının bir travmaya yol açacağını ve ekonomik sonuçlarının korkunç olacağını söyledi.

Katalan başkan Puigdemont’un kendisine göndererek referandum için müzakere talep ettiği mektubuna değinen Rajoy, "Benden yapmak istemediğim ve yapamayacağım bir şeyi yapmam isteniyor” diyerek Puigdemont’u başarılı olması mümkün olmayan bir müzakere önermekle suçladı.

Merkezi hükümetin bağımsızlık referandumuna izin vermemesi halinde Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi çin bütün mekanizmaların hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine artan gerilimde Puigdemont, referandum konusunda ısrarcı olmuştu.

Gayriresmi referandumda yüzde 80 bağımsızlık oyu

Katalonya’nın bağımsızlığı hakkındaki bu gerginlik ilk değil. Katalonya Parlamentosu, 2016 sonunda bağımsızlığa giden yol haritasını belirlemiş ve bunun için öncelikli olarak 2017’de referanduma gidileceğini açıklamıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi geçen şubat ayında Katalonya’nın bağımsızlık referandumunu kararını iptal etmiş, Katalonya bölgesel hükümeti ise bu kararı tanımadığını ve referandumun yapılacağını açıklamıştı.

Merkezi hükümet ise İspanya yasalarının bölgesel bir referandumun yapılmasına izin vermediği gerekçesiyle bağımsızlık referandumunu defalarca kez kesin bir dille reddetmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 2015’te Katalan Parlamentosu'nun İspanya'dan ayrılma sürecini başlatma kararını da iptal etmişti. Bunun üzerine Katalonya Eylül 2015’te bağımsızlık referandumu yerine bir halk oylaması düzenlemiş ve Katalanların yoğun ilgi gösterdiği bu gayrı resmi bağımsızlık referandumunda katılımcıların yüzde 80’i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.