İspanya AB'de geçici istihdamın en çok olduğu ikinci ülke

Filiz Yavuz / Madrid, 24 Mayıs ()- Eurostat’ın verilerine göre İspanya, 2016’da Avrupa’da geçici istihdamın en çok olduğu ikinci ülke oldu. Ülkedeki geçici istihdam oranı AB ortalamasının neredeyse iki katı olarak belirlendi. Geçici istihdamın en çok olduğu ülke ise Polonya olarak kayıtlara geçti.

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın açıkladığı verilere göre İspanya’da 15-64 arasındaki çalışabilir nüfusun yüzde 26,1’inin sabit sözleşmesi yok. Bu da yüzde 14,2 olan AB ortalamasının neredeyse iki katı. Ülkede hemen hemen her dört gençten 3’ü geçici sözleşmeyle çalışıyor. Ülkeyi derinden etkileyen küresel finansal krizinin ardından İspanya toparlanma eğilimini sürdürse de istatistikler ekonomik iyileşmede hala dengesizliklerin olduğunu gösteriyor.

Hükümetten kalıcı kadro vaadi

Geçici kamu istihdamını frenlemek için hükümet ve sendikalar geçen ay bir anlaşma imzaladı. Hükümet, önümüzdeki 3 yıl içinde 250 bin geçici kadroyu kalıcı kadroya çevirmeyi ve kamu sektöründeki geçici işçiliği yüzde 23'ten yüzde 8'e indirmeyi taahhüt ediyor.

Özel sektörde ise özellikle turizm dönemlerine artan geçici işçilik kış aylarında yerini işsizliğe bırakıyor.

İspanya İstatistik Kurumunun verilerine göre ülkede 1,4 milyon evde en az bir işsiz var ve 648 bin 300 evin ise hiç geliri yok. Kurumun nisan ayının sonunda açıkladığı verilere göre geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 olan işsizlik oranı yüzde 18.75’e düşmüştü.

Mart ayında AB'deki işsizlik oranı ise yüzde 9’e olarak kaydedilmişti.