"İslam dünyası Rusya'dan terörle mücadelede yardım bekleyebilir"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Mayıs () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KazanSummit forumu katılımlarını gönderdiği mektupla selamladı. Putin, İslam ülkelerinin terörle mücadelede Rusya'dan destek bekleyebileceklerini belirtti.

Putin'in mektubunu Uluslararası Ekonomi Forumu KazanSummit katılımcılarına Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov okudu. Putin, İslam ülkelerini terörle mücadelede işbirliğine çağırdı.

Bogdanov Putin'in sözlerini şu şekilde aktardı:

"Bugün birçok İslam ülkesi terörizm, etnik ayrılıklar, ekonomik ve sosyal sorunların tırmanması gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya geliyor. Özellikle uzun yıllardır kanlı savaşın devam ettiği ve topraklarının büyük kısmının tüm insani kuralları çiğneyen örgütlerin kontrolü altında olduğu Suriye'de olaylar çok dramatik bir şekilde gelişiyor.

İslam dünyası Rusya'dan kesinlikle destek bekleyebilir ve Rusya İslam ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye hazır.

Ortak güçlerimizle güvenliğin ve istikrarın sağlanması, adaletli demokratik dünya düzenini kurmak için çok şey yapabiliriz."

Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da forum katılımcılarına özel açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya ve İslam dünyasının iş partnerliği yapmasında ilgili olduklarını aktardı. Rus bakan, ekonomik işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu, fakat bazı sebeplerden dolayı tam anlamıyla gerçekleşmediğini belirtti.