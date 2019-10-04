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İskoçya’da çocuğa tokat atmak suç sayılıyor
İskoçya’da ebeveynlerin ve bakıcıların çocuklara vurması kanunen suç kapsamında değerlendirilecek. İskoçya Parlamentosu’nda Perşembe günü yapılan oylamada, çocuklara fiziksel güç kullanmaya karşı yasak getirilmesi yasa tasarısı...
DIŞ HABERLER 04.10.2019, 11:46
İskoçya’da ebeveynlerin ve bakıcıların çocuklara vurması kanunen suç kapsamında değerlendirilecek.
İskoçya Parlamentosu’nda Perşembe günü yapılan oylamada, çocuklara fiziksel güç kullanmaya karşı yasak getirilmesi yasa tasarısı 29’a karşı 84 oyla kabul edildi. BBC’nin aktardığına göre böylece İskoçya, Birleşik Kralllık’ta 16 yaşından küçüklere fiziksel cezalandırmayı suç olarak kabul eden ilk ülke oldu.
İskoçya’da ailelerin ve bakıcıların çocuklarına karşı disiplin sağlamak için ‘gerektiği kadar fiziksel güç’ kullanmalarına izin veriliyordu. Habere göre İskoç yasalarına göre yetişkinlere karşı fiziksel saldırı suç olarak kabul edilirken, çocuklar aynı durumdan yararlanamıyordu. 16 yaşından küçüklere yönelik makul cezalandırmanın ölçüsüne verilen cezanın mahiyeti, süresi, sıklığı, çocuğun yaşı ve çocuğa fiziksel ve ruhsal etkisine göre karar verilecek.
Kanun teklifini İskoçya Parlamentosu’na getiren milletvekili John Finnie, fiziksel cezalandırmanın 21’inci yüzyılın İskoçya’sında var olamayacağını kaydetti.
İskoçya Parlamentosu’nda Perşembe günü yapılan oylamada, çocuklara fiziksel güç kullanmaya karşı yasak getirilmesi yasa tasarısı 29’a karşı 84 oyla kabul edildi. BBC’nin aktardığına göre böylece İskoçya, Birleşik Kralllık’ta 16 yaşından küçüklere fiziksel cezalandırmayı suç olarak kabul eden ilk ülke oldu.
İskoçya’da ailelerin ve bakıcıların çocuklarına karşı disiplin sağlamak için ‘gerektiği kadar fiziksel güç’ kullanmalarına izin veriliyordu. Habere göre İskoç yasalarına göre yetişkinlere karşı fiziksel saldırı suç olarak kabul edilirken, çocuklar aynı durumdan yararlanamıyordu. 16 yaşından küçüklere yönelik makul cezalandırmanın ölçüsüne verilen cezanın mahiyeti, süresi, sıklığı, çocuğun yaşı ve çocuğa fiziksel ve ruhsal etkisine göre karar verilecek.
Kanun teklifini İskoçya Parlamentosu’na getiren milletvekili John Finnie, fiziksel cezalandırmanın 21’inci yüzyılın İskoçya’sında var olamayacağını kaydetti.
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