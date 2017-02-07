İskoçya Brexit yasasına karşı oy kullanacak

Gonca Yağcı, Londra, 7 Şubat, ()-İskoçya Parlamentosu bu akşam İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası’nda oylanacak Brexit yasa tasarısı oylamasında hükümete karşı yönde oy kullanacaklarını duyurdu.

Dün başlayan Brexit yasa tasarısı ile ilgili oylamalar çarşamba günü yapılacak final turu ile sona erecek.

İskoçya Ulusal hükümeti final oylama öncesi, bu oylamanın 18 yıllık yarı özerk İskoçya Parlamentosu’nun vereceği en önemli kararlardan biri olacağını açıkladı.

İskoçya Bölgesel Hükümetinin Başbakanı Nicola Sturgeon, bu oylama ‘’İskoç Parlamentosu’nun tarihindeki en önemli oylamalarından biri olacak’’ diye konuştu.

Sturgeon, ‘’bu oylama sembolik olmasından çok daha öte. Bu oylama, İskoçya’nın sesinin dikkate alınıp alınmadığı ve bizim taleplerimizin bu süreçte göz önüne koyulup koyulmadığını test eden kilit bir oylamadır’’ şeklinde konuştu.

İskoçya, haziran ayında yapılan referandumda yüzde 62 oranında bir çoğunlukla İngiltere’nin AB’de kalması yönünde oy kullanmıştı.

Diğer yandan Kuzey İrlanda da İskoçya gibi İngiltere’nin AB’de kalması yönünde oy verirken Galler ise referandumda İngiltere’nin AB’den ayrılmasına evet oyu vermişti

İngiltere’deki Yüksek Mahkeme, ocak ayında verilen kararla İngiltere’nin Brexit sürecini İskoçya ile müzakere yapmadan da sürdürebileceğine hükmetmişti

Diğer yanda İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de çarşamba günü Avam Kamarası’ndaki final turu oylamasında milletvekillerinden hükümetin Brexit yasa tasarısını desteklemelerini istedi.