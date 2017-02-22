İskoç Dışişleri Bakanı Mundell: İngiltere AB’den çıkarsa biz de çıkarız

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması durumunda İskoçya bağımsızlığını ilan etse bile AB’den ayrılma kararı alacak.

İskoçya Dışişleri Bakanı David Mundell, bugün İskoçya Parlamentosu’nda yapacağı konuşmada, ülkenin bağımsızlığı için ikinci bir referandum olsa bile İskoçya’nın Avrupa Birliği’nde kalmayacağını dile getirecek.

Geçtiğimiz haziranda yapılan AB referandumunda İskoçların büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği’nde kalma yönünde oy kullanmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mundell, bugün Parlamento’da yapacağı konuşmada, İskoçya’nın anayasal pozisyonunda bir değişme olması durumunda yeniden AB’ye yeni bir başvuru yapılmasının gündeme geleceğini ancak bu sürecin ne kadar süreceği konusunda varsayımlar yapmanın kolay olmayacağını vurgulayacak.

Mundell konuşmasında ayrıca, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın birlikten ayrılması durumunda İskoçya’nın kalmasının hiçbir durumda mümkün olmayacağını ifade edecek.

Diğer yandan İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda ikinci bir bağımsızlık referandumun büyük olasılıkla gerçekleşeceğini belirtmişti.