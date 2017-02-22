Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı
Ahmet Türk: Diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok
"Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu özgürleşmez"

İskoç Dışişleri Bakanı Mundell: İngiltere AB’den çıkarsa biz de çıkarız

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması durumunda İskoçya bağımsızlığını ilan etse bile AB’den ayrılma kararı alacak. İskoçya Dışişleri Bakanı David Mundell, bugün İskoçya Parlamentosu’nda...

İskoç Dışişleri Bakanı Mundell: İngiltere AB’den çıkarsa biz de çıkarız
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması durumunda İskoçya bağımsızlığını ilan etse bile AB’den ayrılma kararı alacak.

İskoçya Dışişleri Bakanı David Mundell, bugün İskoçya Parlamentosu’nda yapacağı konuşmada, ülkenin bağımsızlığı için ikinci bir referandum olsa bile İskoçya’nın Avrupa Birliği’nde kalmayacağını dile getirecek.

Geçtiğimiz haziranda yapılan AB referandumunda İskoçların büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği’nde kalma yönünde oy kullanmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mundell, bugün Parlamento’da yapacağı konuşmada, İskoçya’nın anayasal pozisyonunda bir değişme olması durumunda yeniden AB’ye yeni bir başvuru yapılmasının gündeme geleceğini ancak bu sürecin ne kadar süreceği konusunda varsayımlar yapmanın kolay olmayacağını vurgulayacak.

Mundell konuşmasında ayrıca, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın birlikten ayrılması durumunda İskoçya’nın kalmasının hiçbir durumda mümkün olmayacağını ifade edecek.

Diğer yandan İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda ikinci bir bağımsızlık referandumun büyük olasılıkla gerçekleşeceğini belirtmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.