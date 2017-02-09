İskandinav ülkeleri artık "sığınmacıların hayali" değil

Ersin Arslan / Stockholm, 9 Şubat () – Uzun yıllar dünyanın bir çok ülkesinden sığınmacıların hayallerini süsleyen İskandinavya ülkeleri Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya artık sığınmacıların hayal ülkesi değil. İskandinavya ülkeleri göçmen büroları ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) verilerine göre bu ülkelerde yaptıkları sığınma başvurularının sonucunu beklemeden, geldikleri ülkelere gönüllü geri dönen sığınmacı sayısında 2016 yılında büyük bir artış yaşandı. Sığınmacıların geldikleri ülkelere geri dönmelerindeki en büyük etkenlerin başında ise bu ülkelere göç yolunda insan kaçakçılarının bu ülkeler hakkında çizdikleri pembe tabloyu, geldiklerinde yaşayamayıp, hayal kırıklığına uğramaları geliyor. Sığınma başvurularının sonuçlanması için geçen sürenin uzunluğu da sığınmacıların ülkelerine geri dönme kararı almalarında önemli bir diğer etken. Bazı gözlemciler ise genelde bütün Avrupa ülkelerinde gözlemlenen gönüllü geri dönüşleri, bazı sığınmacıların gerçekte, sığınma başvurusu yapmaları için gerçekçi nedeni olmadıklarının göstergesi olarak değerlendiriyor. Norveç’te 2016 yılında geri dönüş için Göç Örgütüne başvuranların sayısı ise 2015 yılına göre yüzde 25’lik bir artışla 1500’e ulaştı. Bu sayı resmi kanalların dışında geri dönenlerin sayısını ise kapsamıyor. IOM Norveç Şefi Steve Hamilton sığınmacıların geri dönüş olgusunu ’’Bu insanlardan çalışmaları, ailelerinin yaşamlarını idame ettirmeleri ve geldikleri topluma katkıda bulunmaları bekleniyor. Ancak iş olanakları kısıtlı ve eğitim yeterlikleri çoğunlukla kabul edilmiyor. Bunun yanı sıra insanlar sığınma başvurularının belli bir sürede sonuca ulaşmasını istiyor. Bu sürenin çok daha fazla uzun sürebileceğini anladıklarında, sonucun olumsuz da olabileceği, başvuru sonucunu beklemeye değer olup olmadığını düşünmeye başlıyorlar.’’ diye değerlendirdi. IOM’nin Danimarka Ofisi’nden yapılan açıklamada da Danimarka’dan geçtiğimiz yıl ülkelerine gönüllü olarak geri dönenlerin sayısının bir önceki yıla oranla iki kat artarak 532’ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada Danimarka’dan ülkelerine geri dönenlerin dörtte üçünün sığınma başvuruları sonuçlanmadan geri dönme kararı aldıkları belirtildi. IOM Danimarka Ofisi sığınma başvurularını geri çekip, yada başvuruları kabul edilmediği için ülkelerine geri dönmek isteyen sığınmacıların geri dönüş yol paralarını karşılıyor. Finlandiya’ya sığınma başvurusu yapanların arasında gönüllü olarak ülkelerine geri dönenlerin sayısı ise 2100. İsveç Göçmen Dairesi ise gönüllü olarak geri dönen sığınmacı sayısı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi ülkelerden sadece IOM’nin geldikleri ülkelere geri dönmelerine yardımcı olduğu sığınmacı sayısı 2016 yılında 81 bini geçti. Bu sayı 2015 yılındaki geri dönüşlere göre yüzde ellilik bir artışa denk geliyor.