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"IŞİD’e karşı İspanya’nın daha çok desteğine ihtiyaç var"

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla yaptığı İspanya ziyaretini tamamlayan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, İspanya’dan IŞİD’e karşı mücadelede daha çok destek istedi. Son 10 yıldır İspanya’yı ziyaret eden...

"IŞİD’e karşı İspanya’nın daha çok desteğine ihtiyaç var"
İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla yaptığı İspanya ziyaretini tamamlayan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, İspanya’dan IŞİD’e karşı mücadelede daha çok destek istedi.
Son 10 yıldır İspanya’yı ziyaret eden ilk Irak Dışişleri Bakanı olan Caferi, İspanyol ABC gazetesine konuştu. Bakan "İspanya'nın askeri desteğinden ve yardımından çok memnunuz ama daha fazlasının umuyoruz. Eğitime, lojistik desteğe ve hava korumasına ihtiyaç duyuyoruz. Ama bizim de kırmızı çizgilerimiz var: Bizim alanımızda yabancı askeri üstlerin kurulmasına izin veremeyiz.” dedi
Hava desteği talebi
IŞİD'i yenmek için en önemli unsurun askeri hava gücü olduğunu vurgulayan bakan askerlerin karada savaştığını söyledi ve ekledi: " “Uluslararası koalisyonun, hava desteği olmasaydı bunu yapamazdık.” Bunun üzerine sorulan "İspanya'nın kendi uçaklarıyla Irak'ı bombalamasını mı istiyorsunuz?” sorusuna ise Caferi, böyle bir olasılığa açık olduklarını ifade ederek soruya şöyle yanıt verdi: "Eğer ülkemizin bu çeşit bir yarıma ihtiyacı varsa isteriz. Her zaman Irak Hava Kuvvetleri ile uluslararası koalisyonun hava kuvvetleri koordinasyon içindedir, çünkü bu çok ciddi bir şeydir.”
“Her türlü işbirliğine açığız”
Bakan Caferi, Irak’ın üreten bir ülkeye dönüşmesin içir İspanya ile ekonomik alandaki her türlü işbirliğine de açık olduklarını söyleyerek devam etti: "İspanya demokratik gelişiminin en önemli aşamasını yaşıyor, ekonomisi çok iyi, Irak'a karşı siyasi tutumu çok iyi.” Irak'ın yeniden inşasının önemli olduğunu vurgulayan bakan yaşadıkları finansal krizin, “İspanya gibi dost ülkelerle işbirliği yapmaya” engel olmadığın söyledi.
İspanyol Silahlı Kuvvetleri, uluslararası koalisyona Ekim 2014'te katılmıştı. Koalisyonun en önemli operasyon merkezlerinden olan İncirlik Hava Üssü’nde İspanya’ya ait bir patriot birliği bulunuyor. 500’den fazla İspanyol vatandaşının IŞİD saflarında savaştığı söyleniyor.

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