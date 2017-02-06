IŞİD Türkmen köyünün batısına saldırdı

Saldırıda gölde bulunan 4 Türkmen avcının 2'si yaralandı diğer 2'sinden hala haber alınamıyor. Akşam üzeri gerçekleşen saldırı sonrası bölgeye giden Irak ordusuna ait askeri konvoy da bombalandı. Yol kenarına döşenen mayınlar konvoyun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 6 asker ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tuzhurmatu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Saldırıda gölde bulunan 4 Türkmen avcının 2'si yaralandı diğer 2'sinden hala haber alınamıyor. Akşam üzeri gerçekleşen saldırı sonrası bölgeye giden Irak ordusuna ait askeri konvoy da bombalandı. Yol kenarına döşenen mayınlar konvoyun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 6 asker ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tuzhurmatu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.