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IŞİD Palmira’da 12 kişiyi idam etti

Ersin Arslan / Stockholm, 19 Ocak () – Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü’nün (SOHR) haberine göre IŞİD Aralık ayında tekrar ele geçirdiği Dünya Mirası olan Palmira kentinde en az 12 kişiyi idam etti. İdam edilenlerden devlet görevlisi...

IŞİD Palmira’da 12 kişiyi idam etti

Ersin Arslan / Stockholm, 19 Ocak () – Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü’nün (SOHR) haberine göre IŞİD Aralık ayında tekrar ele geçirdiği Dünya Mirası olan Palmira kentinde en az 12 kişiyi idam etti. İdam edilenlerden devlet görevlisi ve öğretmen olan dördünün başları kesilerek katledildiği, Suriye askeri ve silahlı muhalefet mensubu olduğu bildirilen toplam sekiz kişinin de kurşuna dizilerek idam edildiği öğrenildi. Suriye Ordusu geçtiğimiz yıl Mart ayında Palmira kentini uzun çatışmalardan sonra IŞİD’in elinden geri almış, ancak IŞİD kenti Aralık ayında tekrar ele geçirmişti.

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