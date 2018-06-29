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IŞİD'in kaçırdığı sekiz kişinin cesetleri bulundu

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu - Irak, 29 Haziran () - Irak güvenlik güçlerinin düzenlediği tüm operasyonlara karşın, terör örgütü IŞİD'in kaçırdığı sekiz kişi kurtarılamadı. IŞİD'in 11 gün önce Kerkük – Bağdat karayolunda...

IŞİD'in kaçırdığı sekiz kişinin cesetleri bulundu

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu - Irak, 29 Haziran () - Irak güvenlik güçlerinin düzenlediği tüm operasyonlara karşın, terör örgütü IŞİD'in kaçırdığı sekiz kişi kurtarılamadı.
IŞİD'in 11 gün önce Kerkük – Bağdat karayolunda kaçırdığı sekiz kişinin cesetleri Tuzhurmatu ilçesine bağlı Süleyman Beg kasabasının Tel Şeref köyünde bulundu. Cesetler Tuzhurmatu Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaçırılanların yakınları olaydan hükümeti sorumlu tuttu. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanamadığını belirten kurbanların yakınları, 11 gün önce kaçırılan yakınları için hükümetin hiçbirşey yapamadığını ileri sürdüler.
Terör örgütü IŞİD'in kaçırdığı kişileri katlettiğini ifade eden kurbanlardan birinin yakını, IŞİD'li teröristin kendisini telefonla arayarak, kaçırılan kişilerin cesetlerinin bulunduğu bölgeyi söylediğini açıkladı.
Öldürülen sekiz kişinin dördünün Anbar'dan Sünni Arap, üçünün Kerbela'dan Şii Arap ve birinin Kerkük'ten bir Türkmen vatandaş olduğu ifade edildi.
IŞİD beş gün önce yayınladığı bir video kaydında, kaçırdığı sekiz kişinin serbest bırakılması karşılığında Irak hükümetinden 72 saat zarfında hapiste bulunan tüm Sünni kadınların serbest bırakılmasını talep etmişti.

Görüntü dökümü
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Kurbanların cesetlerinin Tuzhurmatu Devlet Hastanesine getirilişi

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