izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Antalya'ya gelen turist sayısı, 2017'de Ruslar'la 10 milyonu aştı
Antalya'da 14 milyon trust hedefi
 YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE İBB'DEN ÜCRETSİZ ÇEKİCİ
İBB'den yolda kalan sürücülere ücretsiz...
Başbakan Yıldırım' dan Maltepe' deki baba vahşeti için inceleme talimatı
Maltepe' deki baba vahşeti için...
IŞİD Hamas’a infaz videosu ile savaş ilan etti
IŞİD Hamas’a infaz videosu ile...

IŞİD Hamas’a infaz videosu ile savaş ilan etti

Mısır'daki IŞİD terör örgütü Amerika’nın Kudüs’ü başkent olarak kabul ettiğini açıklamasından sonra Kudüs'ü savunmadaki başarısızlığından ötürü Hamas'a karşı savaş ilan etti ve bunu bir Hamas üyesini idamını görüntüledikleri...

IŞİD Hamas’a infaz videosu ile savaş ilan etti
Mısır'daki IŞİD terör örgütü Amerika’nın Kudüs’ü başkent olarak kabul ettiğini açıklamasından sonra Kudüs'ü savunmadaki başarısızlığından ötürü Hamas'a karşı savaş ilan etti ve bunu bir Hamas üyesini idamını görüntüledikleri videoyla dünyaya duyurdu.

Cihadcı izleme kuruluşu SITE Intelligence Group’un Sina Yarımadası’ndaki IŞİD üyeleri tarafından yayınlandığı iddia edilen 22 dakikalık video Donald Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanıdıklarını ilan ettiği konuşma ile başlıyor. Video propaganda görüntüleri ve turuncu tulum ile dizlerinin üzerinde eski bir IŞİD üyesinin idamıyla sonuçlanıyor.

Videoda yer alan ve Musa Ebu Zamat adındaki idam edilen IŞİD üyesi Hamas’ın Mısır’daki koluna silah kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Kayıtta Gazze'li Ebu Kazem el-Maqdisi adında bir vaiz, Gazze Şeridi'ndeki Hamas bölgelerine ve toplantı yerlerine saldırı çağrısı yaptı. Hamas, Batılı ülkelerle olan işbirliği yaptığı için suçlanıyor ve sadece İsrail’deki Yahudilere karşı mücadele verdiği için eleştiriliyor. Daha sonra ise esir alınan eski IŞİD üyesi kafasına sıkılan bir kursunla idam ediliyor. Kurşunu ateşleyen terörist ise Hamas'ın Gazze'deki eski askeri liderlerinden olan Muhammed el-Dajani olarak açıklandı. Hamas sözcüsü Salah Bardawil IŞİD’in videosunu "Bazı Arapların direnişini bozmak için Siyonist bir üretimi" olarak tanımladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314