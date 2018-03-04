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İranlılar döviz bürolarına akın etti

Ekber Karabağ / Tahran, 4 Mart () - İran'da değer kaybeden riyali elden çıkarmak isteyen İranlılar, döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Devlet, artan talebi karşılamak için belirlediği kısıtlı sayıdaki döviz...

İranlılar döviz bürolarına akın etti

Ekber Karabağ / Tahran, 4 Mart () - İran'da değer kaybeden riyali elden çıkarmak isteyen İranlılar, döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.
Devlet, artan talebi karşılamak için belirlediği kısıtlı sayıdaki döviz bürolarına döviz sağlamaya çalışsa da artan talebi önleyemedi. Sabahın erken saatlerinde sıra alabilmek için döviz bürolarına akın eden İranlar, vatandaşlık numarasıyla ancak devletin belirlediği miktarda döviz satın alabiliyor.
'ya konuşan bir döviz bürosu müdürü yoğun talep üzerinde müşterilere bir sefere mahsus en fazla iki bin dolar verebildiklerini söyledi.

Döviz karaborsaya düştü

Karaborsadaki döviz fiyatları, devletin döviz firmaları aracılığıyla sattığı fiyatların yüzde yedi üstüne çıkınca bazı İranlılar döviz bürolarından aldıkları dövizi kara borsada satarak kâr elde etmeye çalışıyor. Devletten aldığı bin doları karaborsada satan bir İranlı yaklaşık 240 lira kâr elde edebiliyor.

Yüzlerce karaborsacı tutuklandı

Polisin düzenlediği operasyonlarda karaborsada döviz alış verişi yapan yüzlerce kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanırken, bazı döviz büroları da kapatıldı.

MB faiz oranını yüzde beş arttırdı

Döviz fiyatlarındaki dalgalanmayı kontrol etmeye çalışan İran Merkez bankası, yıllık faiz oranını iki haftalık süreyle yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükseltti. Vadeli altın satımı MB'sinin piyasadaki likiditeyi çekmek için başvurduğu bir diğer seçenek oldu.

Dolarla ithalat yasakladı

İran Merkez Bankası ayrıca çarşamba gününden itibaren Amerikan doları üzerinden ithalat siparişi verilmesini de yasakladı. Yasak kararının gerekçesinde ABD'nin koyduğu kısıtlamalar sonucu İranlı ithalatçıların dolar ihtiyacını bankalar yerine döviz firmaları aracılığıyla temin etmesiyle dolar talebinde oluşan artış gösterildi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarıyla beş yıldır istikrarlı bir seyir izleyen İran riyali, son aylarda yaklaşık yüzde 20 değer kaybına uğradı. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

Başkent Tahran'daki döviz büroları önündeki izdiham.

Sıra numarası alan vatandaşların içeriğe alınması.

Döviz çalışanlarının müşterilerin daha önce döviz alıp almadığı bilgisayardan kontrol etmesi.

 

 

 

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