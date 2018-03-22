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İranlı işadamı, ABD'de tutuklandı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı. İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, İran'a yönelik yaptırımlarını...

İranlı işadamı, ABD'de tutuklandı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı.
İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD2de tutuklandı. Venezüella ile İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturduğu öne sürülen ve hakkında 34 sayfalık iddianame hazırlanan 38 yaşındaki Sadr'ın, Amerikan finans sistemini kullanarak 115 milyon doları Venezüella'daki bir toplu konut projesiyle ilgili olarak yasadışı bir şekilde bu ülkeye aktarıp ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları deldiği öne sürüldü.
Sadr hakkındaki iddianamede, ABD'yi dolandırma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'na(IEEPA) uymama, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı, bankacılık sahtekarlığı için komplo kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için komplo kurma gibi suçlamalar bulunuyor.
Öte yandan Venezüella'ya yapılan 115 milyonluk yasa dışı para transferinin, Sadr'ın ailesinin Türkiye'de sahip olduğu holdinge bağlı Stratus Turkey ya da Clarity şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdiği de iddialar arasında. Para transferlerinin, Sadr'ın emriyle Nisan 2011'de ve Kasım 2013'te 15 ayrı işlemle Türkiye'den diğer uluslararası finans kuruluşlarına yapıldığı belirtildi. Hakkında 125 yıl hapis cezası istenen Sadr hakkındaki soruşturmanın New York'ta başlatıldığı gerekçesiyle Virginia'dan New York'a sevk edilmesi beklenirken, Reza Zarrab ve Hakan Atilla hakkındaki iddianameleri de hazırlayan New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı, Sadr'ın kendisine isnat edilen altı ayrı suçtan 125 yıl hapisle yargılanacağını açıkladı.
İşadamının New York'taki duruşmalarına Federal Yargıç Andrew L. Carter bakacak.

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