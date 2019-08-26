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İranlı General: Bu çılgın saldırılar Siyonist rejimin son çırpınışları

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye ile Lübnan’a yönelik yaptığı hava saldırısına tepki gösterdi. Tümgeneral Süleymani, "Bu çılgın saldırılar kesinlikle...

DIŞ HABERLER 26.08.2019, 08:19
İranlı General: Bu çılgın saldırılar Siyonist rejimin son çırpınışları
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye ile Lübnan’a yönelik yaptığı hava saldırısına tepki gösterdi.
Tümgeneral Süleymani, "Bu çılgın saldırılar kesinlikle Siyonist rejimin son çırpınışları olacaktır" mesajını paylaştı.

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