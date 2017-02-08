İranlı gençlerin ‘Türkçe’ sevgisi...

Ekber KARABAĞ, Tahran, 8 Şubat () - İran’ın başkenti Tahran’da temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkçe eğitimi veren Tahran Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti. Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ile birlikte Enstitü’deki bazı sınıfları ziyaret eden Yayman, sınıfların ağırlıklı olarak kızlardan oluşmasına hayran kaldığını belirtti. Yayman ağırlığı kızlardan oluşan sınıflarda öğrencilere hitaben, “İran’la Türkiye arasında bir köprü kurulacaksa bunu hanımlar kuracak” dedi. Büyükelçi Tekin ise Türkçe öğrenmek isteyen kız öğrenci sayısının ağırlığını görünce hayranlığını “Her hanım bir nazar boncuğu takmalı" dedi. Görüntü Dökümü: ------------------ Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Tahran’da Türkçe kurslar veren Yunus Emre Enstitüsü’ndeki bazı sınıfları gezdi.