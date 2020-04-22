İran’dan uzaya 'Nur' gönderildi

İran Devrim Muhafızları, ilk kez askeri bir uydunun yörüngeye gönderildiğini duyurdu.

Dünya corona virüsü salgınına odaklanmışken, Covid-19’dan en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’dan flaş bir açıklama geldi… İran Devrim Muhafızları, yörüngeye ilk defa askeri bir uydu fırlatıldığını açıkladı.

Uydunun isminin Nur olduğu belirtilirken devlet televizyonu, “İran’ın ilk askeri uydusu Nur, bu sabah iki aşamalı olarak fırlatıldı. Fırlatma başarılı olurken, uydu yörüngeye ulaştı” sözleriyle gelişmeyi duyurdu.

Ocak ayının başında Bağdat’da İran Devrim Muhafızları Lideri Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD-İran hattında yaşanan nükleer gerilimin bir uzantısı olarak görülen gelişme uluslararası kamuoyunda gündem oldu.