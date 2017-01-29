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İran’dan Trump kararnamesine misilleme

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Ocak () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın aralarında İran’ın da olduğu yedi Müslüman ülke vatandaşlarının önümüzdeki 90 gün süresince ABD’ye girişlerine geçici yasak getiren kararnameyi...

İran’dan Trump kararnamesine misilleme

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Ocak () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın aralarında İran’ın da olduğu yedi Müslüman ülke vatandaşlarının önümüzdeki 90 gün süresince ABD’ye girişlerine geçici yasak getiren kararnameyi imzalamasının ardından İran’dan sert tepki geldi.

İsveç gazetelerinin haberlerine göre İran Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarının İran’a girişlerine yasak getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ABD’nin Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye giriş yasağı uygulamasına karşı ‘gerekli yasal ve politik tedbirlerin’ alınacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Trump’ın imzaladığı kararnamenin ‘İslam Dünyasını ve İran ulusunu açıkça aşağıladığı’ vurgulandı.

Açıklamada ‘‘Biz Amerikan halkına saygı duyuyor ve ABD halkı ile hükümetini birbirinden ayırıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın haklarını korumak için bu aşağılayıcı kısıtlamalar kaldırılana kadar buna gerekli cevap verilecektir.’’ denildi.

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