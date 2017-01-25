Ekber Karabağ / Tahran, 25 Ocak () - Astana’da yapılan Suriye görüşmelerini değerlendiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, “Türkiye Astana görüşmeleri ile Suriye hükumetinin meşrutiyetini kabul etmiş oldu” iddiasında bulundu. Iraklı bir grup Ezidi ve parlamento üyesini kabul ettikten sonra konuşma yapan Velayeti, Suriye sorununa siyasi çözüm bulmak amacıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan müzakereleri değerlendirdi. Velayeti, “ Astana görüşmeleri, Türkiye ve ona bağlı grupların Suriye rejiminin meşruiyetini kabul ettiğini göstermiş oldu. Astana’da hazır olamayan bazı diğer ülkeler bile dolaylı veya dolaysız şekilde Suriye hükumetinin meşruiyetine boyun eğmiş oldu” yorumunu öne sürdü.
İran’dan Astana açıklaması
Ekber Karabağ / Tahran, 25 Ocak () - Astana’da yapılan Suriye görüşmelerini değerlendiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, “Türkiye Astana görüşmeleri ile Suriye hükumetinin meşrutiyetini kabul etmiş...
25 Ocak 2017 Çarşamba 16:55
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