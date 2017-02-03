Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

İran’dan ABD’ye ‘yaptırım’ misillemesi

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Şubat () ABD’nin, İran’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararı almasına Tahran’dan dakikalar içinde misilleme geldi. Tahran teröre destek...

İran’dan ABD’ye ‘yaptırım’ misillemesi

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Şubat () ABD’nin, İran’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararı almasına Tahran’dan dakikalar içinde misilleme geldi. Tahran teröre destek veren bazı ABD’li şirket ve kişilere ambargo uygulayacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, “Bölgedeki terör örgütlerinin oluşumunda, desteklemesinde veya savunmasız insanların öldürülmesinde rolü olan bazı ABD’li şirket ve kişiler hakkında ‘yasal kısıtlamalar’ uygulayacağını” duyurdu.

Yaptırım kapsamına alınacak kişi ve şirketlerin isimlerinin daha sonra açıklayacağını kaydedildi.

Kararı, ABD’nin bugün aldığı yaptırım kararına karşılık aldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “ İran, vize kısıtlamasında olduğu gibi halkının menfaatlerini hedef alan her türlü eyleme uygun karşılık verecek” ifadelerine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bugün İran'ın balistik füze programına katkı sunduğunu öne sürdüğü 13 kişi ve 12 firma hakkında yaptırım kararı almıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.