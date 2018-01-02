Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ocak () – İran’da ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasındaki şiddetli çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. Ülkenin Adalet Bakanı Ayatollah Sadeq Amoli Larijani tüm savcılara 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra gerçekleşen en büyük gösterilerde, kamu mallarına ve özel mülke zarar veren isyancıların davalarında ciddi cezalar verilmesini emretti.

İngiliz The Guardian gazetesindeki habere göre dün gece ülke genelinde süren gösterilerin altıncı gününde dokuz kişinin daha hayatını kaybetmesiyle İran’daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla tanınan Tasnim Haber Ajansı ise adalet bakanı Larijani’nin Tahran’da hukuk yetkililerine yaptığı bir konuşmada devlet ve özel mülklere zarar veren göstericilerin ağır şekilde cezalandırılması emri verdiğini yazdı.

Devlet televizyonuna dayandırılan The Guardian haberde altı göstericinin İsfahan bölgesinde bir karakola saldırmaya çalıştıkları sırada öldürüldüğü aktarıldı. Khomeinishahr köyü yakınlarında 11 yaşında bir erkek çocuk ve 20 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği ayrıca İran Devrim Muhafızlarından da bir üyenin Najafabad köyünde öldürüldüğü iddia ediliyor.

Yarı özel ILNA Haber Ajansı’na göre Tahran polisi sadece başkentte Cumartesi’den bu yana 450 kadar kişinin tutuklandığını yazdı. Gösteriler başladığından bu yana devlet yetkilileri tarafından herhangi bir resmi rakam – tutuklu veya hayatını kaybeden – açıklanmadı.