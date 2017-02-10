İran’da İslam Devrimi’nin 38. yıl dönümü kutlanıyor

Ekber Karabağ / Tahran, 10 Şubat () - İran’da İslam Devrimi’nin 38'inci yıldönümü ülke genelinde yapılan çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Ülkenin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlere katılan milyonlarca İranlı, ABD’nin İran’a yönelik son günlerdeki saldırgan tutumunu protesto etti. Başkent Tahran’da Azadi (Özgürlük) Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, devrimin ilkelerine bağlılıkları ifade eden sloganlar atıp, devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni ile ülke lideri Ayetullah Hamaney’in posterlerini taşıdı. Ayetullah Humeyni liderliğinde 1979 yılında kurulan İslam Devrim ile Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilerek yerine İslam ilkelerini esas alan İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştu. Görüntü Dökümü: İran’ın başkenti Tahran’da İslam Devrimi’nin 38'inci yıldönümü çeşitli etkinlikle kutlanıyor