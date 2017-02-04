İran’a zorunlu iniş yapan THY uçağı tekrar havalandı

İran’a zorunlu iniş yapan, THY’ye ait Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı yolcunun tedavisinin tamamlanmasının ardından Vietnam’a hareket etti. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İstanbul’dan Vietnam gitmekte olan THY’e ait yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran’ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Hava Limanı’nda acil iniş yaptı. Bu sabah TSİ ile 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi’ne nakletti.