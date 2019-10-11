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İran’a ait tanker, iki roket ile vuruldu
Suudi Arabistan’ın Cidde açıklarındaki İran tankeri, iki roket tarafından vurulduğu belirtildi. Tankerin stabil durumda olduğu, tüm mürettebatın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı. Cidde açıklarında, Kızıldeniz’de İran’a...
DIŞ HABERLER 11.10.2019, 10:42
Suudi Arabistan’ın Cidde açıklarındaki İran tankeri, iki roket tarafından vurulduğu belirtildi. Tankerin stabil durumda olduğu, tüm mürettebatın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.
Cidde açıklarında, Kızıldeniz’de İran’a ait ‘SABITY’ tankeri, iki roket tarafından vuruldu. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’daki haberde, roketlerin isabet etmesi sonucu tankerde patlama meydana geldiği; yetkililerin incelemelerini sürdürdükleri belirtildi.
Geminin mürettebatının sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.
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