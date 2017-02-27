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İran yeni füze denemesi yaptı

İran, ülkenin güney sularında yürüttüğü askeri tatbikatta yeni bir füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Deniz Kuvvetleri tarafından ülkenin güney sularında devam eden ‘Velayet...

İran yeni füze denemesi yaptı
İran, ülkenin güney sularında yürüttüğü askeri tatbikatta yeni bir füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Deniz Kuvvetleri tarafından ülkenin güney sularında devam eden ‘Velayet 95’ adlı tatbikat kapsamında yeni bir deniz kruz füzesini başarıyla test ettiklerini açıkladı.

Yerli imkânlara üretilen Nesir (Nasir) adlı füzenin fırlatıldıktan sonra başarıyla hedefe isabet ettiğini söyleyen İranlı bakan, füzenin menzili ve diğer özellikleri hakkında bilgi vermedi.

Dün başlayan tatbikat, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nu kapsayan bir alanda Çarşamba gününe kadar devam edecek.

ABD, İran’ın son zamanlarda yaptığı füze denemelerini tepkiyle karşılıyor. Washington yönetimi, İran’ın balistik füze denemelerini gerekçe göstererek 3 Şubat’ta bazı İranlı şirket ve kişiler hakkında yaptırım kararı aldı. Tahran da misilleme olarak teröre destek veren bazı ABD’li şirket ve kişilere ambargo uygulayacağını açıkladı.

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