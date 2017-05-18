İran yarın sandığa gidiyor 

İran halkı yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 56,5 milyon seçmenin oy kullanabildiği seçimlerde, halk, 2'si muhafazakar 2'si reformcu olmak üzere 4 aday arasından tercih yapacak.

Seçim yarışının, reformcu ve ılımlı muhafazakarların desteklediği mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve muhafazakar kanadın desteğini alan eski başsavcı İbrahim Reisi arasına geçmesi bekleniyor.

Büyük çekişme öncesi iki adayın taraftarları gecenin geç saatlerine kadar sokaklarda kendi adayını destekleyen tezahüratta bulundu.

6 adayın onay aldığı seçimlerde, adaylardan Tahran Belediye Başkanı Bakır Galibaf'ın Reis'i lehine ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin Ruhani lehine seçimlerden çekilmesiyle, aday sayısı 4'e düşmüş oldu.

Yarın adaylardan her hangi biri yüzde 50’in üzerinde oy alamazsa en çok oy alan iki aday 2. turda yarışacak.

İki sandık kuruluyor

Ülkede yarın yapılacak 12.dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı olarak Kent ve Köy Konseyi seçimleri de yapılacak.

Ülkedeki belediye başkanları söz konusu konseye seçilen kişiler tarafından belirleniyor.

Kent Konseyi seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimlerin etkisi altında kalarak pek gündemde gelemedi.

Görüntü Dökümü:

- Tahran sokaklarından renkli seçim manzaraları