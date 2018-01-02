Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

İran yargısından göstericilere sert uyarı

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ocak- İran'da birkaç gündür süren protestolara ilişkin yargı kurumundan göstericilere yönelik sert uyarı yapıldı. Devrim Mahkemesi Başkanı, bundan sonra tutuklanan göstericilere ağır cezalar verileceği uyarısında...

İran yargısından göstericilere sert uyarı

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ocak- İran'da birkaç gündür süren protestolara ilişkin yargı kurumundan göstericilere yönelik sert uyarı yapıldı. Devrim Mahkemesi Başkanı, bundan sonra tutuklanan göstericilere ağır cezalar verileceği uyarısında bulundu.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, " Bundan sonra tutuklananlara verilecek ceza çok ağır olacak. Biz, bundan sonraki göstericileri protestocular olarak görmüyoruz, onları rejimin temeline darbe vurmak isteyenler olarak değerlendireceğiz "dedi.

Yetki bu tip göstericilerin, " muharebe" ve "ulusal güvenliğe karşı eylem" suçlamasıyla yargılanacağını kaydetti.

İran'da perşembe günü ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar, bazı şehirlerde yönetime yönelik gösterilere dönüştü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,