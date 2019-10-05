İran: Uzaya astronot göndereceğiz

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, “Diğer ülkelerle işbirliği yaparak kesinlikle uzaya astronot göndereceğiz. İran uzay endüstrisiyle ilgili bu tür düşünceler ABD’yi kıskandırıyor” dedi.

İran Mehr ajansı, İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Dünya Uzay Haftası nedeniyle İletişim Bakanlığında yapılan törendeki konuşmasını paylaştı.

Bakan Cehromi, “Diğer ülkelerle işbirliği yaparak kesinlikle uzaya İranlı astronot göndereceğiz. İran uzay endüstrisiyle ilgili bu tür düşünceler ABD’yi kıskandırıyor.” dedi.

Bakan Azeri Cehromi, birçok ülkenin İran'ın uzay çalışmalarının barışçıl nitelikli olduğuna inandığını belirterek, “İranlı bilim adamları hiçbir zaman ABD yaptırımlarına karşı tepkisiz kalmaz” dedi.