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İran: Türkiye’nin Suriye’deki olası operasyonuna karşıyız
İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekâta karşı olduklarını duyurdu. İran Mehr ajansı, bakanlıkça yapılan yazılı açıklamaya yer verdi. Ajans açıklamada, “ABD’nin Suriye’den...
DIŞ HABERLER 08.10.2019, 12:44
İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekâta karşı olduklarını duyurdu.
İran Mehr ajansı, bakanlıkça yapılan yazılı açıklamaya yer verdi. Ajans açıklamada, “ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası bu ülkede yeniden barış ve istikrarın oluşmasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekâtla ilgili haberleri yakından takip ediyoruz. Bize göre bu harekât sadece Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyecek, aynı zamanda büyük bir insani kriz ve maddi hasara yol açacaktır. Bunun için İran, Suriye’de herhangi bir askeri operasyonun yapılmasına karşıdır. İran mevcut endişeleri barışçıl bir şekilde çözmek için Türk ve Suriye yetkilileriyle derhal temas kurmaya hazırdır. Suriye ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü ile birlikte Adana Anlaşmasına saygı duymak, bu diyaloğun temelini oluşturur” denildiğini duyurdu.
İran Mehr ajansı, bakanlıkça yapılan yazılı açıklamaya yer verdi. Ajans açıklamada, “ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası bu ülkede yeniden barış ve istikrarın oluşmasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekâtla ilgili haberleri yakından takip ediyoruz. Bize göre bu harekât sadece Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyecek, aynı zamanda büyük bir insani kriz ve maddi hasara yol açacaktır. Bunun için İran, Suriye’de herhangi bir askeri operasyonun yapılmasına karşıdır. İran mevcut endişeleri barışçıl bir şekilde çözmek için Türk ve Suriye yetkilileriyle derhal temas kurmaya hazırdır. Suriye ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü ile birlikte Adana Anlaşmasına saygı duymak, bu diyaloğun temelini oluşturur” denildiğini duyurdu.
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