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İran, Türkiye ve Rusya temsilcileri Astana görüşmesinden önce bir araya gelecek

Siyamend Kaçmaz, Rusya,21 Ocak () - İran’ın Kazakistan Büyükelçiliği Basın Servisi'nden yapılan açıklamada İran, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin Astana görüşmesinden önce bir araya geleceği bildirildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı...

İran, Türkiye ve Rusya temsilcileri Astana görüşmesinden önce bir araya gelecek

Siyamend Kaçmaz, Rusya,21 Ocak () - İran’ın Kazakistan Büyükelçiliği Basın Servisi'nden yapılan açıklamada İran, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin Astana görüşmesinden önce bir araya geleceği bildirildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ansari başkanlığındaki İran heyetinin Cumartesi günü Astana’ya görüşmelere katılmak üzere geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Resmi görüşmelere başlamadan önce İran heyeti, görüşmelere katılmak üzere Astana’ya gelen Rusya ve Türkiye heyetleriyle buluşacak. Bunun hedefi Astana’daki Suriye görüşmeleri için olabildiğince elverişli ortam sağlamaktır“ denildi. İran’ın Kazakistan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Astana’daki Suriye görüşmesinin 2 gün süreceği de belirtildi. Hatırlanacağı üzere 19 Ocak tarihinde gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Astana’da düzenlenecek Suriye görüşmelerinin birkaç gün sürebileceğini açıkladı. İran Büyükelçiliği Sözcüsü ise “Kazakistan yönetiminin ağırladığı ve Rusya, Türkiye ve İran'ın gözlem yaptığı Suriye görüşmeleri 23-24 Ocak tarihlerinde yer alacak“ diye bildirildi. Görüşmelerin gündeminde ateşkes rejiminin pekiştirilmesi, teröre karşı etkili mücadele edilmesi ve Suriye hükümeti ile muhalefet arasındaki diyaloğun kurması bulunuyor.

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