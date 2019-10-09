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İran, Türkiye - Irak sınırında askeri tatbikata başladı
İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye – Irak sınırına yakın, Urumiye kenti yakınlarında ‘Bir hedef, bir kurşun’ sloganıyla askeri tatbikata başladı. İran Ordu Komutanı Seyyed Abdolrahim Mousavi tarafından yönetilen tatbikata kara kuvvetleri...
DIŞ HABERLER 09.10.2019, 11:14
İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye – Irak sınırına yakın, Urumiye kenti yakınlarında ‘Bir hedef, bir kurşun’ sloganıyla askeri tatbikata başladı.
İran Ordu Komutanı Seyyed Abdolrahim Mousavi tarafından yönetilen tatbikata kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri unsurları katılıyor.
İran Ordu Komutanı Seyyed Abdolrahim Mousavi tarafından yönetilen tatbikata kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri unsurları katılıyor.
Hakkâri Irak sınırına yakın Urumiye kenti kırsalında başlayan tatbikatta İran ordusunun savaşa hazır olma, hız ve hareketlilik ve yer değiştirme değerlendirilecek.
General Mousavi, yazılı yaptığı açıklamada, tatbikatın iyi gittiğini ve İran ordusunun aniden gelebilecek bir tehdide hazır olduğunun başarıyla test edildiğini belirtti. General Mousavi açıklamasında ayrıca, “İran sınırını, rejimi, devrimi ve ülkemizi tam anlamıyla savunmaya hazırız” ifadelerini de kullandı.
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