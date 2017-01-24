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İran Türiye'ye sattığı doğalgaz fiyatını yüzde 13.3 indiriyor

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Ocak () - İran Ulusal Doğalgaz Şirketi (NIGC), Türkiye sattıkları doğalgazın fiyatında yüzde 13.3 indirim yapma kararı aldığını açıkladı.  İran basının yayınlanan haberlere göre, NIGC yetkilileri,...

İran Türiye'ye sattığı doğalgaz fiyatını yüzde 13.3 indiriyor

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Ocak () - İran Ulusal Doğalgaz Şirketi (NIGC), Türkiye sattıkları doğalgazın fiyatında yüzde 13.3 indirim yapma kararı aldığını açıkladı. 
İran basının yayınlanan haberlere göre, NIGC yetkilileri, Türkiye'ye gönderdikleri doğalgazın fiyatında yüzde 13.3 indirim yapma kararı aldıklarını söylediler.
Haberlere göre, Türkiye'nin doğalgaz konusunda İran'a karşı açtığı tahkim davasını kazanmasına karşın, indirimin ne kadar olacağına ilişkin bir karar alınmamıştı.  

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