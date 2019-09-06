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'İran tankeri Adrian Darya, Suriye’ye petrol teslimatı yaptı’ iddiası
Londra merkezli MiddleEastEye (MEE) haber sitesi, İran tankeri Adrian Darya 1’in, Suriye’ye petrol teslimatı yaptığını iddia etti. MEE’de yer alan haberde, daha önce 2,1 milyon varil petrol olduğu bildirilen tankerin, Suriye’nin Baniyas...
DIŞ HABERLER 06.09.2019, 18:47
Londra merkezli MiddleEastEye (MEE) haber sitesi, İran tankeri Adrian Darya 1’in, Suriye’ye petrol teslimatı yaptığını iddia etti.
MEE’de yer alan haberde, daha önce 2,1 milyon varil petrol olduğu bildirilen tankerin, Suriye’nin Baniyas Limanı’nda, yükünün yüzde 55'inin yerel saatle 22.15'te boşalttığı iddia edildi.
Gemi en son Akdeniz'in doğusunda, Suriye açıklarında görülmüş ve 2 Eylül'de takip sistemini kapatmıştı.
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