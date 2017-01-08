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İran: “Suriye'de tek çare ateşkes”

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Ocak () - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran’ın, Türkiye ve Rusya öncülünde Suriye’de sağlanan ateşkese karşı olmadığını ifade ederek, “Suriye’yi kurtarmak için ateşkesten başka...

İran: “Suriye'de tek çare ateşkes”

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Ocak () - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran’ın, Türkiye ve Rusya öncülünde Suriye’de sağlanan ateşkese karşı olmadığını ifade ederek, “Suriye’yi kurtarmak için ateşkesten başka bir çare yok” dedi. İran'ın Arapça devlet televizyonu El Alem'e konuşan Kasımi, “Suriye’deki ateşkes ve istikrar sürecine iyi niyetle katkı sunan her ülkeyle işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu. “BİR YERDE SAVAŞ SON BULMALI” İranlı Sözcü, “Askeri yöntemler Suriye sorunun çözülemez, nihayetinde siyasal çözüm yolu bulunmalıdır. Savaş, sonsuz kadar devam edemez. Bir yerde savaş son bulmalıdır. Bu aşama gelmek için de ilk önce ateşkese ihtiyaç var” dedi. Çeşitli grupların çatıştığı bu tip krizlerde ateşkesin zor bir iş olduğunu savunan Kasımi, “Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan üçlü müzakereler ve Suriye yönetimiyle yapılan ikili görüşmelerde sarf edilen çabalar sonucu ateşkesin kalıcı hale gelmesini temenni ederiz. Suriye halkını kurtarmak için ateşkesten başka bir çare yoktur” ifadelerini kullandı. “İRAN’IN ATEŞKESTE KAPASİTESİNİ TAM KULLANMADIĞI DOĞRU DEĞİL” Suriye’de varılan ateşkes konusunda İran’ın kapasitesini tam kullanmadığı ve ateşkese karşı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Kasımi, “Suriye’de ateşkesin sağlanması ve bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğin korunması vurgulayan ilk ülke İran’dır” diye kaydetti.

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