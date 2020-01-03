İran Savunma Bakanı Hatemi: ABD, ezici bir yanıt alacak

İran Savunma Bakanı Amir Hatemi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesini 'terör eylemi' olarak değerlendirdi ve ABD’nin ezici bir yanıt alacağını söyledi.

İran medyasında yer alan habere göre, İran Savunma Bakanı Amir Hatemi, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’yi öldürmesini, 'terör eylemi' ve 'suikast' olarak değerlendirdi ve ABD’yi 'kan emici' olarak nitelendirdi. Hatemi, "ABD'nin bölgedeki ve Irak'taki terörizme olan mutlak desteğine ezici bir şekilde cevap verilecek ve kanı dökülen Süleymani’nin intikamı alınacak" ifadelerini kullandı.