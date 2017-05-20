İran "Ruhani'yle yola devam" dedi

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Mayıs () - İran'da dün yapılan 12.dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini açık arayla reformcu kanadın desteklediği mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kazandı.

İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 41 milyon 200 bin kişin oy kullandığı seçimlerde, Ruhani'nin toplam oyların yüzde 57'sini alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

Dört yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmayı başaran Ruhani, 23 milyon 500 bin kişinin oyunu almayı başardı.

Ruhani'nin en yakıp rakibi muhafazakar kanadın ana adayı eski başsavcı İbrahim Reisi, oyların ancak yüzde 38.5'ini alabildi. 15 milyon 700 bin seçmen, oyunu Reisi'den yana kullandı.

2'si muhafazakar 2'si reformcu toplam 4 aday yarıştığı seçimlerde, Muhafazakar Mustafa Mir Selim ve reformist Mustafa Haşimi Taba düşük oy oranlarıyla sırasıyla son sırada yer alabildiler.

Gelenek bozulmadı

İran'da bugüne kadar ikinci kez aday olan cumhurbaşkanların hepsi ikinci dönem cumhurbaşkanı olmayı başardı. Ruhani'nin ikinci kez seçilmesiyle gelenek Ruhani için de tekrarlanmış oldu.

41 milyon 220 bin 131 kişinin oy kullandığı seçim sonuçları şöyle :

Hasan Ruhani : 23.549.616

İbrahim Reisi: 15.786.449

Mustafa Mir Selim: 478.215

Mustafa Haşimi Taba : 215.450

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İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli seçim sonuçlarını bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında açıkladı.