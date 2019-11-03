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İran Meclis Başkanı: Trump, ABD’nin gerçek ve çirkin yüzüdür
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İslami Şura Meclisinde yapılan açık oturumdaki konuşmasında, “ABD, Beyaz Saray’ın politikalarının gerçek ve çirkin yüzünü göstermeye çalışan bir başkana sahiptir” ifadelerini kullandı. İran’ın...
DIŞ HABERLER 03.11.2019, 12:11
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İslami Şura Meclisinde yapılan açık oturumdaki konuşmasında, “ABD, Beyaz Saray’ın politikalarının gerçek ve çirkin yüzünü göstermeye çalışan bir başkana sahiptir” ifadelerini kullandı.
İran’ın Tasnim haber ajansındaki habere göre Laricani, “ABD, Beyaz Saray’ın politikalarının gerçek ve çirkin yüzünü göstermeye çalışan bir başkana sahiptir. ABD’nin en gizli politikalarını açıkça ifade etmek, Trump’ın özellikleri arasında. Son zamanlarda, DEAŞ terörist örgütünün liderinin ölümünü açıkladığında Trump, yalnızca Suriye petrolünü umursadıklarını ve ABD ordusunun askerlerinin yalnızca Suriye'nin petrol zengini bölgelerinde bulunduğunu belirtti. Trump’ın bu açıklamaları, Beyaz Saray’ın gerçek yüzünü görmemizi sağlıyor” diye konuştu.
İran’ın Tasnim haber ajansındaki habere göre Laricani, “ABD, Beyaz Saray’ın politikalarının gerçek ve çirkin yüzünü göstermeye çalışan bir başkana sahiptir. ABD’nin en gizli politikalarını açıkça ifade etmek, Trump’ın özellikleri arasında. Son zamanlarda, DEAŞ terörist örgütünün liderinin ölümünü açıkladığında Trump, yalnızca Suriye petrolünü umursadıklarını ve ABD ordusunun askerlerinin yalnızca Suriye'nin petrol zengini bölgelerinde bulunduğunu belirtti. Trump’ın bu açıklamaları, Beyaz Saray’ın gerçek yüzünü görmemizi sağlıyor” diye konuştu.
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