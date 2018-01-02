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İran liderinden ilk açıklama: Düşman, darbe vurmak için fırsat kolluyor

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ocak- İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki protesto gösterileri ile ilgili ilk kez konuştu. Hamaney, İran düşmanlarının ülkesine darbe vurmak için fırsat kolladığını söyledi. Başkent Tahran'da şehit...

İran liderinden ilk açıklama: Düşman, darbe vurmak için fırsat kolluyor

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ocak- İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki protesto gösterileri ile ilgili ilk kez konuştu. Hamaney, İran düşmanlarının ülkesine darbe vurmak için fırsat kolladığını söyledi.

Başkent Tahran'da şehit ailelilerini kabulünde konuşan Ayetullah Hamaney, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterilerini değerlendirdi.

İran Lideri, "Düşman, İran halkına darbe vurmak için fırsat kolluyor. Düşmanlar, son günlerdeki olaylarda, para, silah, politika ve istihbarat teşkilatları gibi ellerindeki çeşitli araçlarla İslam Cumhuriyeti'nde sorunlar çıkartmak için İran'a karşı bir ittifak oluşturdu"  diye konuştu.

İran'da perşembe günü ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar, bazı şehirlerde yönetime karşı gösterilere dönüştü.

Protestolar, büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da ülkedeki gergin atmosfer hala devam ediyor. (Fotoğraflı)

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