Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

İran: Komşularımız terör örgütlerini önlemezse kendimiz vururuz

Ekber Karabağ / Tahran, 23 Temmuz () - Irak sınırında terör örgütü PJAK ve Pakistan sınırında Ceyşül Adl adlı örgütün saldırılarına maruza kalan İran, söz konusu örgütlerin barındığı komşu ülkelerin teröristlere karşı harekete...

İran: Komşularımız terör örgütlerini önlemezse kendimiz vururuz

Ekber Karabağ / Tahran, 23 Temmuz () - Irak sınırında terör örgütü PJAK ve Pakistan sınırında Ceyşül Adl adlı örgütün saldırılarına maruza kalan İran, söz konusu örgütlerin barındığı komşu ülkelerin teröristlere karşı harekete geçmemesi durumunda kendisinin müdahil olacağı uyarısı yaptı.
Güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, İran'ın kuzeybatısındaki Irak sınırında ve güneydoğusundaki Pakistan sınırında son zamanlarda yaşanan terör olayları nedeniyle ilgili ülkelerden terör örgütlerine karşı eyleme geçmesini istedi.
İran merkezli Tasnim ajansına konuşan Zülfikari, "Bu ülkelerden bu teröristlere karşı harekete geçmelerini istiyoruz. Bunu yapmazlarsa ülkemizin güvenliğini sağlamak için sınırlarımızdaki teröristlerin barınma alanlarını kendimiz hedef alırız" dedi.
Geçen hafta Irak sınırındaki Merivan kenti kırsalında PJAK'ın saldırısı sonucu 11 İran asker yaşamını yitirmişti. Pakistan sınırında barınan ve İran'daki Sünni halkın haklarını savunduğunu iddia eden Ceyşül Adl de son günlerde İran askerlerine yönelik saldırılarda bulunuyor. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328