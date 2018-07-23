İran: Komşularımız terör örgütlerini önlemezse kendimiz vururuz

Ekber Karabağ / Tahran, 23 Temmuz () - Irak sınırında terör örgütü PJAK ve Pakistan sınırında Ceyşül Adl adlı örgütün saldırılarına maruza kalan İran, söz konusu örgütlerin barındığı komşu ülkelerin teröristlere karşı harekete geçmemesi durumunda kendisinin müdahil olacağı uyarısı yaptı.

Güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, İran'ın kuzeybatısındaki Irak sınırında ve güneydoğusundaki Pakistan sınırında son zamanlarda yaşanan terör olayları nedeniyle ilgili ülkelerden terör örgütlerine karşı eyleme geçmesini istedi.

İran merkezli Tasnim ajansına konuşan Zülfikari, "Bu ülkelerden bu teröristlere karşı harekete geçmelerini istiyoruz. Bunu yapmazlarsa ülkemizin güvenliğini sağlamak için sınırlarımızdaki teröristlerin barınma alanlarını kendimiz hedef alırız" dedi.

Geçen hafta Irak sınırındaki Merivan kenti kırsalında PJAK'ın saldırısı sonucu 11 İran asker yaşamını yitirmişti. Pakistan sınırında barınan ve İran'daki Sünni halkın haklarını savunduğunu iddia eden Ceyşül Adl de son günlerde İran askerlerine yönelik saldırılarda bulunuyor. (Fotoğraflı)